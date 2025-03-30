Son halini gören tanıyamadı

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrolünde yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Emine karakteriyle hafızalara kazınan Melek Şahin, son haliyle dikkat çekti. Dizide Çaycı Hüseyin'in eşi rolüyle izleyici karşısına çıkan Şahin'i görenler hayran kaldı. 53 yaşındaki oyuncu, "Yıllara meydan okuyor" dedirtti. Adeta bambaşka birine dönüşen Şahin'i bazı sosyal medya kullanıcıları tanımakta zorlandı.

Bir dönemin fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'da Emine karakterini canlandıran Melek Şahin, son haliyle dikkat çekti.Dizide Çaycı Hüseyin'in eşi Emine rolüyle izleyici karşısına çıkan Şahin'i görenler hayran kaldı.53 yaşındaki oyuncu için sosyal medyada "Yıllara meydan okuyor", "Maşallah" yorumları yapıldı.Adeta bambaşka birine dönüşen Şahin'i bazı sosyal medya kullanıcıları tanımakta zorlandı.