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Yeni sevgilisiyle görüntülendi!

Ünlü oyuncu Helin Kandemir, Derya Şensoy'un eski sevgilisi Celal Can Algül ile aşk yaşamaya başladı.

Ekleme: 3.03.2025 - 10:17 Güncelleme: 3.03.2025 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Son dönemin en çok konuşulan yapımlarından Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir, şu sıralar özel hayatıyla gündem. Genç oyuncunun, ünlü iş insanı Celal Can Algül ile birlikte olduğu iddia ediliyordu.

İkilinin aşkları sonunda belgelendi. Milliyet'te yer alan habere göre; ikilinin ilişkileri geçen ay ortaya çıkmış ancak iddiaları yalanlamışlardı.

Taze sevgililer, aşklarını inkar etse de önceki gece Cihangir’de bir mekanda görüntülenmekten kurtulamadı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Patlayan flaşlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Helin Kandemir, “Yeni ilişkiniz hayırlı olsun, nasıl gidiyor?” sorusuna “Her şey yolunda, teşekkür ediyorum.” diye cevap verdi.

Yeni sevgilisiyle görüntülendi!
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