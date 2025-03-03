Özcan Deniz hakkında soruşturma

Sık sık yaşadığı aile problemleri ve sağlık sorunları ile gündeme gelen Özcan Deniz hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanatçının ruhsatsız havuzlar ile ilave kapalı alanlar yaptırdığı ve garaj alanlarını yaşam alanına çevirdiği iddiasına üzerine harekete geçti.Başsavcılıki konuya ilişkin olarak Deniz hakkında soruşturma başlattı.Deniz'in 'şüpheli' sıfatıyla 5 Mart günü ifade vermek üzere adliyeye çağrıldığı öğrenildi.