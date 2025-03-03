Özcan Deniz hakkında soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ruhsatsız havuzlar ile ilave kapalı alanlar yaptırdığı ve garaj alanlarını yaşam alanına çevirdiği iddiasıyla sanatçı Özcan Deniz hakkında soruşturma başlattı.
Sık sık yaşadığı aile problemleri ve sağlık sorunları ile gündeme gelen Özcan Deniz hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanatçının ruhsatsız havuzlar ile ilave kapalı alanlar yaptırdığı ve garaj alanlarını yaşam alanına çevirdiği iddiasına üzerine harekete geçti.
SORUŞTURMA AÇILDI
Başsavcılıki konuya ilişkin olarak Deniz hakkında soruşturma başlattı.
Deniz'in 'şüpheli' sıfatıyla 5 Mart günü ifade vermek üzere adliyeye çağrıldığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanatçının ruhsatsız havuzlar ile ilave kapalı alanlar yaptırdığı ve garaj alanlarını yaşam alanına çevirdiği iddiasına üzerine harekete geçti.
SORUŞTURMA AÇILDI
Başsavcılıki konuya ilişkin olarak Deniz hakkında soruşturma başlattı.
Deniz'in 'şüpheli' sıfatıyla 5 Mart günü ifade vermek üzere adliyeye çağrıldığı öğrenildi.