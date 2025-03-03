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Kadıköy paylaşımıyla isyan etti

Kadıköy'de yaşayan Aslıhan Gürbüz, kapısının önüne park eden arabaya ağzına geleni söyledi.

Ekleme: 3.03.2025 - 10:23 Güncelleme: 3.03.2025 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'daki yoğunluktan ve karmaşadan sıkıp Ayvalık'a yerleşen ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, Kral Kaybederse dizisiyle ekranlara dönmüştü.

Dizide Handan karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

Aslıhan Gürbüz son olarak evinin önüne park eden aracı görünce sinirlendi. "Burası benim evimin önü" diyerek aracın plakasını ifşa eden oyuncu, şunları söyledi:

"BAKIN BU GERİ ZEKALI"

"Bu da Kadıköy'ümüzün bitmeyen çalışmalarından biri. Bakın bu geri zekalı, böyle olmayın! Bu geri zekalılar gibi olmayın arkadaşlar. Acil bir durum olur böyle geri zekalılıklar yapmayın! Kadıköy'ün göbeğinde böyle eğitimsiz, mağara insanları gibi davranmayın.

"KADIKÖY BÖYLE"

Kadıköy Belediyesi kentsel dönüşüm neticesinde böyle şeylere hiçbir zaman önlem almıyor malesef "

Kadıköy paylaşımıyla isyan etti

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