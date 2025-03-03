Ev sahibiyle davalık oldu!

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, geçtiğimiz günlerde ev sahibi ile yaşadığı kiracı anlaşmazlığı ile gündeme gelmişti.Karahan ile eşi Bedri Güntay, iki çocuklarıyla birlikte yaşadığı evin sahibiyle kira nedeniyle anlaşmazlık yaşamalarıyla gündeme gelmiş ve yeni ev arayışına girmişlerdi. Karahan yine benzer bir haber ile gündeme geldi.İddiaya göre oyuncu, annesine İstanbul Beykoz’da bir ev tuttu. İki senelik de kontrata imza attılar ama sonrasında kontratı da atılan imzayı da reddettiler. Beş aydır kirasını alamadığını iddia eden ev sahibi ise ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında canlı yayına bağlanmıştı.Pelin Karahan'ın ev sahibi, iddialarını şöyle dile getirmişti;"Beykoz’daki bir siteden ev aldık. Oyuncu Pelin Karahan, annesi Seher Nural Koçyiğit’e evimizi tuttu kiralık olarak. Hatta eşi Bedri Bey de kefil oldu. 2023’te çıkmak üzere kontrat imzalandı. Fakat çıkmadılar ve 'İmza bizim değil, sahte imza' dediler. Ekim 2023’te dava açıldı. Halen de o devam etmekte. Kirayı yıllık peşin ödediler. 2024 Ekim ayında ise ödemeleri gereken kirayı ödemediler. Şu anda icra takibi başlatıldı ve halen bir dönüş yok. Evi tahliye etmedikleri gibi kira bedelini de ödememekteler. Böyle bir mağduriyet yaşıyorum."Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Pelin Karahan ilk kez konuştu. Ev sahibi ile yaşadığı kira polemiğiyle gündeme gelen oyuncu, "17 yaşımdan beri anneme ve kız kardeşime ben bakıyorum. Ailemi kimseye muhtaç etmem. Çok şükür kazanıyorum.Kirasını gönderiyorsun, beğenmediği için ev sahipleri geri gönderiyor. Sonra diyor ki ‘Kirayı yatırmadı’. Fazla artıştan dolayı anlaşılamıyor, dava sonucu her şey ortaya çıkacak.” dedi.