Çağatay Ulusoy'un yeni hobisi!

Demet Özdemir ile birlikte başrolünü paylaşacağı ‘Eşref Rüya' dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Çağatay Ulusoy, doğayla iç içe olmayı seven ünlü isimlerden.Balık tutmak ve dalmak gibi su sporlarıyla ilgili olan Çağatay Ulusoy kısa süre önce tekne almıştı.TEKNEDEN SONRA KARAVAN2023 yılında 2.5 milyon euroya tekne alan oyuncu şimdi de karavana merak sardı.Çağatay Ulusoy, doğa ile vakit geçirmeyi seven biri olarak, karavanına özel olarak tasarım yaptırmak için 1 milyon lira harcadı.