Yıldız Tilbe'den yeni tarz

Gazze'de iftar veren ve kalpleri fetheden Yıldız Tilbe, saçını boyadıktan sonra talihsiz bir olay yaşamıştı.Yüzünde yanıklar oluşan şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından paylaşmış ve hayranlarını da üzmüştü.Şarkıcı "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş" ifadelerini kullanmıştı.58 yaşındaki şarkıcı yeni tarzıyla gündeme geldi.Instagram hesabında paylaşım yapan Tilbe, verdiği pozlarla adından söz ettirdi.Uzun saçlarıyla paylaşım yapan usta şarkıcının, neden tarz değişikliğine gittiği merak konusu oldu.