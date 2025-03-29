Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'den yeni paylaşım

Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin, aşklarına Yunanistan'da devam ediyor. İkiliden yeni ve aşk dolu bir kare daha geldi.

'Sandık Kokusu'nun setinde başlayan arkadaşlıklarını Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin, aşka dönüştürdü.Dizideki uyumlarıyla dikkat çeken ikili, aşklarını ise dizinin final sahnesinde ilan etti.Birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından romantik fotoğraflarla duyuran çift, dizinin final yapmasının ardından romantik bir Yunanistan tatiline çıktı.Çift, tatillerine Santorini'de devam ederken Pamir Pekin, sosyal medya hesabından Nesrin Cavadzade ile birlikte çekilmiş yeni bir fotoğraf paylaştı ve paylaşımına, "Yok be abi" notunu düştü.