  • USD: 37,77 - 37,83
  • EURO: 40,70 - 40,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'den yeni paylaşım

Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin, aşklarına Yunanistan'da devam ediyor. İkiliden yeni ve aşk dolu bir kare daha geldi.

Ekleme: 29.03.2025 - 14:20 Güncelleme: 29.03.2025 - 14:21 / Editör: Ozge Selin
'Sandık Kokusu'nun setinde başlayan arkadaşlıklarını Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin, aşka dönüştürdü.

Dizideki uyumlarıyla dikkat çeken ikili, aşklarını ise dizinin final sahnesinde ilan etti.

YUNANİSTAN'A GİTTİLER

Birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından romantik fotoğraflarla duyuran çift, dizinin final yapmasının ardından romantik bir Yunanistan tatiline çıktı.

PEKİN'DEN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Çift, tatillerine Santorini'de devam ederken Pamir Pekin, sosyal medya hesabından Nesrin Cavadzade ile birlikte çekilmiş yeni bir fotoğraf paylaştı ve paylaşımına, "Yok be abi" notunu düştü.

Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'den yeni paylaşım
RTÜK Başkanı Şahin'den Özgür Özel'e tepki! 'Riyakarlıklarını bir kez daha gördük…'
Batı’dan yardım dilenmeyi sürdürdü! Siyasi mandacı Özel'in yeni durağı Almanlar oldu
ABD mahkemesinden dikkat çeken karar! Rümeysa Öztürk'ü sınır dışı edeceklerdi...
Günlük ihracatta Bayram hediyesi! Bakan açıkladı
Tiyatro değil gerçek! Ramazan ayında skandal
Ramazan denetimlerinin bilançosu belli oldu! Bakan Yumaklı rakamları açıkladı
Özgür'e ver her kapı açılsın! Şaibeli kongre konuşmasında şoke eden konuşma ifşa oldu
Şok tapeler ortaya çıktı: Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Emrah Bağdatlı... 'Hırsızlar ki ne hırsızlar'
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 50 bin 277'ye yükseldi
Harvard'tan skandal karar! Prof. Cemal Kafadar ve yardımcısı görevlerinden alındı!
Bakan Yerlikaya'dan yola çıkacaklara uyarı! 'Trafikte gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun'
AK Parti ramazan boyunca milletin yanında oldu! Bir ayda 1 milyon vatandaş ile bir araya gelindi
TOGG sahiplerine bayram müjdesi! Bedava oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Camii açılında konuşuyor
MHP Lideri Bahçeli: İBB yankesicilerin eline, siyasi emellerine hapsolmuştur
AK Parti İstanbul’dan bir günde 12 bin haneye Ramazan ziyareti
Yeni düzenleme için düğmeye basıldı: O hatayı yapan yandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Bayraktar TB3’ün süpersonik füzeyle atış testleri devam ediyor
Ekonomik güven martta 22 ayın zirvesine çıktı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Dolandırıcıların yeni oyunu ortaya çıktı! Vatandaşı oltalamak için bu mesajı atıyorlar

Dolandırıcıların yeni oyunu ortaya çıktı! Vatandaşı oltalamak için bu mesajı atıyorlar

YouTube Premium'dan büyük yenilik! Reklamsız video hediye edilebilecek

YouTube Premium'dan büyük yenilik! Reklamsız video hediye edilebilecek

O ülkeye gidecekler dikkat! Tedaviye yanıt vermeyen o hastalık hızla yayılıyor

O ülkeye gidecekler dikkat! Tedaviye yanıt vermeyen o hastalık hızla yayılıyor

Bölgeye uyarı! Parazitler veya viral hastalıklarda ciddi artışlar olabilir

Bölgeye uyarı! Parazitler veya viral hastalıklarda ciddi artışlar olabilir

İnternette yeni dönem başlıyor: İnternet hızı katlanıyor

İnternette yeni dönem başlıyor: İnternet hızı katlanıyor