İrem Derici hastanelik oldu

Şu sıralar polemiklerle gündeme gelen İrem Derici, hayranlarını korkuttu.Geçtiğimiz aylarda konser için gittiği Adana'da düşerek kafasını yere çarpan şarkıcı İrem Derici yine hastanelik oldu.Derici, hastaneye kaldırılmasının duyulmasının ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı.38 yaşındaki şarkıcı hastaneden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Arkadaşlar haberler nasıl çıktı, hiçbir fikrim yok ama doğru. İki gün önce stüdyoda kayıttayken epileptik nöbet geçirip, kitlenip bayılmışım. Bunun üzerine hastaneye gidiyoruz, bir nöbet de orada geçiriyorum. Ve bilin bakalım nedeni ne? Baş harfi stres. 2017'den beri böyle bir şey yaşamıyordum, gözüm çok korktu ama bugün hayata döndüm, EEG leş çıktı ama bu beni durdurabilir mi, asla.