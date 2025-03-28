Şeyma Subaşı'dan imalı bir paylaşım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlatılan operasyonda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 102 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Geçtiğimiz hafta yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltı listesinde dikkat çeken isimler vardı.Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl'ın eşi Merthan Açıl hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Ancak Açıl yurt dışında yaşadığı için gözaltına alınamadı ve hakkında yakalama kararı çıkartıldı.Merthan Açıl bu süreçte apar topar sosyal medya hesaplarını da kapatırken Subaşı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.Ünlü fenomen, "Sürekli olarak Allah bize hatırlatıyor." notuyla şunları yazdı:"Biz zenginliğiz. Biz değeriz. Biz gücüz. Gürültüyle değil sessizlikle. Alabilmek ve geri verebilmek ibadet budur. Hayat budur."