Serkan Şengül 50 kilo verdi!

Şafak Sezer filmlerinin vazgeçilmez oyuncularından Serkan Şengül, istemediği tüm kiloları verdi. Tamı tamına 50 kilo veren oyuncuyu görenler tanıyamadı.Mide küçültme ameliyatıyla bambaşka biri olan oyuncu, Gel Konuşalım programında hem yaşadığı süreci hem de zayıflama formülünü açıkladı.Verdiği kilolardan bahseden Şengül, şu ifadeleri kullandı: "Serkan'ın içinden Serkan çıktı. 130 kiloydum, 2 sene önce mide küçültme ameliyatı oldum. 50 kilo verdim. Ameliyat sonrası dikkat etmeye çalışıyorum."