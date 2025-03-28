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Nursel Ergin'den iyi haber!

Geçtiğimiz haftalarda kansere yakalandığını açıklayan Nursel Ergin, yoğun bir tedavi sürecinden geçmişti. Ünlü isim tedavisinin sona erdiğini açıkladı.

Ekleme: 28.03.2025 - 09:38 Güncelleme: 28.03.2025 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Var Mısın Yok Musun yarışma ile adını duyuran Nursel Ergin, uzun süredir Gelinim Mutfakta adlı yemek programını sunuyordu.

Programdan ani bir şekilde ayrılan Ergin, uzun süredir gözlerden uzaktı.

Geçtiğimiz haftalarda Nursel Ergin'in 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.

Ergin, yaptığı yeni paylaşımda müjdeli haberi verdi. Kanseri yendiğini açıklayan Ergin, tedavi gördüğü hastaneden paylaşım yaptı. Tedavi sürecinin sona erdiğini açıklayan Nursel Ergin, doktorlarına tek tek teşekkür etti:

"ÇOK MİNNETTARIM"

"Çok zor bir süreç ama bu kadar güzel bir aileye, profesyonel ellere teslim olduğum için hepsinin ellerinden öpüyorum. Çok minnettarım. Bebekler gibi bakıldım ve bitti!"

Nursel Ergin'den iyi haber!
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