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Ünlü oyuncudan abisine sitem!

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, kendisini ihbar eden ağabeyi Ercan Deniz'i dolandırıcı ve uyuşturucu bağımlısı olmakla suçladı.

Ekleme: 27.03.2025 - 11:05 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:06 / Editör: Ozge Selin
İranlı eşi Samar Dadgar ile oğlu dışında herkesi sildiğini söyleyen Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz arasında sular durulmuyor.

Sarıyer’de SİT alanı içerisinde bulunan arazideki 3 villaya eklemeler yaptığı iddia edilen Özcan Deniz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, ünlü isim ifade vermişti.

Sessizliğini bozan Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ağabeyini hedef aldı. Deniz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TERTEMİZİM"

"Çok şükür ki tertemizim. Ben ve hiç bir şeyden haberi olmayan, senin kirli işlerine alet etmeye çalıştığın, 2 küçük kız çocuğu sahibi, en küçük kız kardeşimiz Melek de dahil tertemiziz. Yanımda durduğu için kin kustuğun, her gün mesajlar atarak utanç verici, ağıza alınmayacak ensest küfürler ettiğin kız kardeşim Sibel tertemiziz. Korkutarak, ölümle tehdit ederek çevirdiğin bütün kirli işlerin faturasını bizlere kesmeye çalışıyorsun. Tüm aileyi darmaduman ettin. Ne bu hırs ve öfken anlamak mümkün değil! Yasaklı maddelere bulaştın, alkoliksin, kafan süngere dönmüş durumda. Paraya tapıyorsun. Akıl tutulması içindesin, gaflet içindesin. Atfettiğin bütün suçlar sana ait. Ama sen herkesin hayatını karartmaya ant içmişsin. Herkesin ekmeği ile oynuyorsun. Durmadın, durmuyorsun, durma yakacaksın. Seninle ilgili beni 30 yıldır herkes uyardı. Ama ben tek erkek kardeşim olan seni kenara atmadım, sahip çıktım. Şu an senin yaptığın gibi satmadım. Şimdi finalde herkesi haklı çıkardın. Bu kadar "şahsiyet yoksunu" olabileceğini öngöremedim. Bu süreçte bile yaptığın onca ihanete ve kötülüğe rağmen sana zarar gelmesin diye kılı kırk yararak süreç yürüttüm. Hak etmediğin ne varsa sana fazlasıyla verdim. Ama sen her defasında daha fazlasını istedin. Asıl seni yiyip bitirmişlere sırtını dayayıp bana ihanet ettin. Beni sattın."

Seni ima ederek paylaştığım yılan videosunda sana bir mesaj vermeye çalıştım 'yapma kendini bitireceksin' diye. Ama sen mesajı değil yılanı gördün. Şimdi benim adımı kullanıp dolandırdığın kim varsa bana ulaşıyor. 60 yaşına merdiven dayamış bir 'adamsın' neyin peşindesin bilen yok. Sen, benim bütün kazancımın kendi kazancın olduğunu zannediyorsun. (Karından bile sakladığın, sadece senin ve oğlunun bildiği yurt dışına kaçırdığın paramın izini buldum.)

"BELDEN AŞAĞI SALDIRIYORSUN"

'Ekmeğimle oynamadı' cümlen bu yüzden. 'Madem ben yiyemiyorum kendisi de, karısı da, çocuğu da yiyemesin' diyorsun. O yüzden ekranlarda 'benim param yok ama o hala kazanıyor' diyorsun. Belden aşağı saldırıyorsun. Ahlaksızca karımı diline doluyor, iftiralar atıyorsun. 40 yıllık bütün birikimimi heba ettin. Ne eskortların bitti, ne batırdığın işler bitti, ne sahtekarlığın bitti, ne saygısızlığın bitti, ne uyuşturucun bitti. Seninle artık bir adım bile yürünemeyecek hale geldin. Bir çukurun içindesin. Yıllarım gitti seni o çukurdan çıkarmaya çalışarak. Ama ikna olmadın. Çocuğumun geleceğini korumak adına seninle yollarımı ayırdım. Şu an onun geleceğini de çalıyorsun. Seni artık usanıp bıraktığımda anladın çukurda olduğunu. Şimdi o çukura bizi çekmeye çalışıyorsun.

"İLAHİ ADALET"

Hiçbir vasfın yokken, hayatın sana benim gibi bir şansı sunmasına şükür edip, yediğine içtiğine, talan ettiğine sayıp usulca emanetlerden geriye kalanı devredip kenara çekilmen gerekiyorken, yaptıklarınla aslında ne kadar haklı ve doğru karar verdiğimi bana ve insanlara gösterdin. Şimdi de kendi kendini rezil ettiğin ekranlarda, kendini temiz çıkartmaya çalışarak daha da rezil ediyorsun. Seninle ilgili artık hukuksal işlemleri başlattım. Verdiğin bütün zararların cezasını sen ve avanelerin çekeceksiniz. Şimdi git derdini adalete anlat. 'Suçlu psikoloji' içindesin. Bu yüzden ekranlardan inmiyorsun. Utanç verici bir amaç güdüyorsun, "beni bitirmek". Ben senin sayende değil, sana rağmen ördüm bu kariyeri. Sahtekarlıkla sarsılmaz. ilahi adalet için zaten Allah yardımcın olsun."

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