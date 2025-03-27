Son halini görenler inanamadı!

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in yer aldığı Asmalı Konak, Türk dizi tarihine damgasını vurmuştu.Asmalı Konak dizisindeki her karakter yıllar geçse de hafızalarda kalmaya devam ediyor.DİZİNİN DİLARA'SIHer oyuncunun dikkat çektiği dizide 'Dilara' karakterini canlandıran Selda Özer de çok beğeniliyordu. Özcan Deniz'in hayat verdiği Seymen'in ablası Dilara'yı da Selda Özer canlandırmıştı.SON HALİ ŞAŞIRTTI2013 yılında yayınlanan Kaçak dizisiyle en son karşımıza çıkan oyuncu Selda Özer, son haliyle gündem oldu. 64 yaşındaki ünlü isim, sık sık sosyal medya hesabında paylaşım yapıyor.