Eski sevgilisinden kurtulamadı!

Kendisini 'sosyal medyanın anası' olarak nitelendiren Danla Bilic, eski sevgilisinin tacizi nedeniyle zor günler geçiriyor.Ünlü fenomen kısa bir süre beraber olduğu eski sevgilisi Berk Çetin hakkında uzaklaştırma kararı almıştı.İddiaya göre Berk Çetin, Bilic’in Arnavutköy’deki iş yerine gelerek uzaklaştırma kararını ihlal etti. Ekol TV'de yer alan habere göre, Berk Çetin tarafından rahatsız edilen Danla Bilic polisi arayarak şikâyette bulundu. Polise haber verilmesi üzerine Çetin olay yerinden uzaklaştı.