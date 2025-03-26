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Wanda Nara sessizliğini bozdu

İtalyan basını, Wanda Nara'nın eski futbolcu Federico Fazio ile yasak ilişki yaşadığı iddiasını ortaya attı. Wanda Nara, bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı.

Ekleme: 26.03.2025 - 10:05 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Magazin gündeminden düşmeyen Wanda Nara ve Mauro Icardi, 2014 yılında evlenmişlerdi. Geçtiğimiz hafta beklenen olmuştu ve olaylı çift, boşanmıştı.

Boşanmanın ardından sessizliğini koruyan Wanda Nara'dan peş peşe paylaşımlar geldi.

Aldatma iddialarına açıklık getiren Nara, önce L- Gante ile mutlu olduğunu belirtti sonrasında da Icardi'ye gönderdiği mesajları paylaştı.

Nara, Icardi'yi eski Roma oyuncusu Federico Fazio ile aldattı iddialarına ateş püskürdü.

Wanda Nara sessizliğini bozdu

'BU KİŞİYİ TANIMIYORUM'

Kendisine gelen haberi paylaşan Nara, iddiaları sert bir dille reddetti. WhatsApp mesajlarını paylaşan Nara, İtalya'da avukatını devreye soktu ve 'Bu kişiyi hiç tanımıyorum, görmedim. Şimdi yüzünü ilk defa görüyorum. İtalyan avukatım konuyla ilgili harekete geçiyor. İddialar asılsızdır, tanımıyorum.' ifadelerine yer verdi.

Wanda Nara, 'Aldatmayla ilgili diğer hikayeler, bana sadakatsiz davranan ve yıllarca onarmaya çalıştığımız bir ilişkiyi bitirmeyi reddeden birinden ayrıldığımda ortaya çıktı. Bunun imkansız olduğunu biliyordum ve istediğim şeyleri yaptığım dönemleri yalnız geçirdim. Herkese ayrıldığını açıkça belli ediyordu. Tıpkı şu an olduğumuz gibi. Ayrılmış boşanmamış.' dedi. Icardi'ye cevap veren bir açıklama daha yapan Nara, şu ifadelere yer verdi:

'SÜREKLİ TACİZ'

'Bir anne ve kadın olarak taciz çok zor ve sürekli olarak birçok insanla aynı şeyleri yaşayan bir insan olduğumu açıklamak zorunda kalmak beni yoruyor. Ama hayatımı ortaya döktüğümde, sürekli olarak büyük yalanlar duymanın getirdiği tacize katlanmak zorunda kalıyorum.'

Wanda Nara sessizliğini bozdu
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