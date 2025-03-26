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Tuğba Özerk meslektaşlarını eleştirdi

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, sosyal medyada beğeni sayılarını gizleme özelliğini kullanan meslektaşlarını eleştirdi.

Ekleme: 26.03.2025 - 10:11 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Önceki gün İstanbul'daki bir mekanda sahne alan Tuğba Özerk, dijital medyadaki profil hesaplarında yorum ve görüntülenme sayılarını gizleyen meslektaşlarına göndermede bulundu.

Kimseden bir gizlisinin olmadığını söyleyen Özerk, her şeyinin ortada olduğunu dile getirdi.

"HAYATIN GERÇEĞİ"

Ünlü şarkıcı, "Herkes beğeni sayılarını gizlerken ben tam tersini düşünüyorum. Beğenen olur beğenmeyen olur, bu hayatın gerçeği... Neden saklayayım? Beğeni sayılarını gizlemek bana göre saçmalık." dedi.

Tuğba Özerk meslektaşlarını eleştirdi
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