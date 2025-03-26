Nuri Alço'dan Yeşilçam itirafı

Nuri Alço, birçok filmde beraber rol aldığı meslektaşı 2022 yılında hayatını kaybeden Cüneyt Arkın’la ilgili konuştu.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço, Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programına konuk oldu. Alço, Cüneyt Arkın’ın sahnelerde gerçek tokat attığını belirtti.Cüneyt Arkın'ın kavga sahnelerine özel hazırlandığını söyleyen oyuncu, "Cüneyt Ağabey gerçek vurmayı çok severdi. 'Sağa vuracağım' der, sen sağa hazırlanırsın, soldan gelir yumruk.O yüzündeki ifade, tokadın etkisiyle şaşırırsın. Hep provanın tersini yapardı. Gerçekti. Bütün gün kavgacılarla çalışırdı evde." ifadelerini kullandı.