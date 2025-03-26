Alişan'dan romantik kutlama

Ünlü şarkıcı Alişan, 2018 yılında sette tanışarak aşk yaşamaya başladığı Buse Varol ile hayatını birleştirmişti. Çiftin Burak ve Eliz adını verdikleri 2 çocukları dünyaya geldi.Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Alişan, son olarak eşi Buse Varol'un yeni yaşını kutladı."SEVDİĞİM KADININ DOĞDUĞU YER"Eşiyle peş peşe pozlarını paylaşan Alişan, şu notu ekledi: "İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta diye söz verip evlendiğim sevdiğim kadının doğduğu gün. Ne isteyebillir ki bir insan hayatında?"İYİ Kİ DOĞDUN"Aile kurmak, seni seven bir eş ve çocuklar, mutlu bir yuva. Bunların hepsini bana yaşattığı için önce Allah’a şükürler olsun sonrada sana teşekkür ederim karıcığım. Sağlıkla, huzurla hep birlikte nice nice yaşlara aşkım, seni çok seviyorum. İyi ki doğdun."