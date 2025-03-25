Mauro Icardi imaj yeniledi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham ile oynanan maçta sakatlanan Mauro Icardi, son dönemde futbol hayatından daha çok özel hayatıyla gündeme geliyor.Sezon dışında kalan Mauro Icardi, sosyal medyada yayınladığı karelerle gündeme geldi. ‘80’ler doğum günü partisi’ temalı kıyafeti ve tarzıyla büyük dikkat çeken Icardi, takipçilerinden tam not aldı.Yıldız isim, partneriyle birlikte sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Icardi’nin yeni tarzı, sosyal medya platformlarında binlerce yorum ve beğeni bıraktı. Özellikle saç stili ve kıyafet tercihi, kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılandı.