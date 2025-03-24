Ünlü oyuncu ekranlara dönüyor!

Bir dönem sunuculuk da yapan ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu, 10 yıl sonra yepyeni bir dizi projesiyle ekranlara kavuşuyor.Son olarak “Kutsal Damacana 5: Zombi” filmi ile izleyici karşısına çıkan isim, son haliyle gündem oldu.Uzun süredir ekranlardan uzak olan Onur Büyüktopçu’yu görenler büyük şaşkınlık yaşıyor. Kilo veren ünlü ismin son hali gündem oldu."KAFAYA KOYDUM"Yeni hali gündem olan ünlü isim konuyla ilgili ise geçtiğimiz günlerde, "15,5 kilo gitti. Şöyle aynada bir kendime baktım dedim ki ‘Ne yapıyorsun sen?’ Ona bakarken elimde hamburgeri gördüm. Hamburger yerken bunun farkına varmam enteresan oldu. Kafaya koydum düzenli spor, hiçbir şey yemiyorum. Arada kaçamak yapıyorum tabii.' demişti.