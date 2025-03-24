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Hafsanur Sancaktutan kendini anlattı

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Hafsanur Sancaktutan, samimi açıklamalarda bulundu. Kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka ile birlikte olan ünlü isim, "Çok mutluyum" dedi.

Ekleme: 24.03.2025 - 09:30 Güncelleme: 24.03.2025 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Son dönemde oynadığı cesur sahne ile bir süre gündemden düşmeyen oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Elle Türkiye’nin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.

Güzel oyuncu, hakkında merak edilenler ve meslektaşı Kubilay Aka ile ilişkisi hakkında konuştu.

İşte Sancaktutan'ın açıklamalarından ara başlıklar:

"Masumiyet dediğimiz şey saflıktır. Ben içimdeki o saf alanı korumaya, yeşertmeye devam ediyorum.

İçimdeki çocuğu yaşatabilmemin tek bir amacı var o da ileride sahip olacağım çocuğumla onları arkadaş yapabilmek.

"SAHNEDE BÜYÜMEK İSTİYORUM"

Kendimi çaresiz ve yetersiz hissettiğim anlar oldu. Ama hep altından kalktım.

Bir müzikalde yer almak, bir tiyatro oyunu ile seyirci karşısında olup, alkışlar ile sahnede büyümek istiyorum.

Hafsanur Sancaktutan kendini anlattı

"KORKU BAŞARININ GİZLİ SİLAHIDIR"

Korktuğum her şeyin üzerine gidiyorum. Korku, aşıldığında başarının gizli silahıdır.

Karadenizliyim. Beni tanıyan bilir, aşırı fevri ve aşırı inatçıyım.

Koç disiplinlidir, mükemmeliyetçidir. Bir Koç kadını olarak kariyer hedeflerine tek tek ulaşmak pek keyifli.

Duygularımı yönetebilmeyi daha yeni öğrenebildim. Ben ilk görüşte aşka inanmıyorum. Tanıdıkça sevebilen, âşık olabilen biriyim.

"MUCİZELERE İNANIN"

Geçen senenin ilk 7-8 ayı zor geçti; bacağımdan geçirdiğim operasyon, hayatımda giden terslikler derken... Ama sonlara doğru her şey toparlandı; hayatıma bana değer veren biri girdi, başarıyla giden bir dizide başrol oynuyorum. Şükrediyorum. O yüzden “Mucizelere inan” diyorum.

"MUTLUYUZ"

Biz Kubilay ile çok benziyoruz. O yüzden bir tık inatlaşma durumu oluyor bazen. Ama bu aynı zamanda ikimizin sevdiği de bir durum. Mutluyuz. Benim için çok değerli ve iyi ki hayatımda..."
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