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Beyaz Gazete
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Filiz Akın'ın oğlu duygulandırdı

21 Mart gecesi hayatını kaybeden Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ekleme: 24.03.2025 - 09:32 Güncelleme: 24.03.2025 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Türk sinemasının en güzel kadınlarından Filiz Akın, zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 21 Mart gecesi hayata veda etti.

Vasiyeti üzerine yakın çevresiyle birlikte sessiz sedasız toprağa verildi.

OĞLUNDAN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Akın'ın kendisi gibi oyuncu olan ve bir dönem Yumurcak serisinde beraber rol aldığı oğlu İlker İnanoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

"Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?"

Filiz Akın'ın oğlu duygulandırdı
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