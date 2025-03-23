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Tolga Güleç’in eski eşi bakın kim!

Kadrosunda Bülent İnal, Ebru Saban Özkan, Cüneyt Mete, Çağla Boz ve Mine Tugay gibi isimlerin yer aldığı, atv'nin sevilen dizisi Can Borcu'nda Yakta karakterini canlandıran Tolga Güleç hakkındaki bir gerçek ilk kez duyanları şaşkına çevirdi. Güleç'in 8 yıl önce boşandığı eski eşi de kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu çıktı.

Ekleme: 23.03.2025 - 12:03 Güncelleme: 23.03.2025 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
Cumartesi akşamları atv'de yayınlanan Can Borcu dizisinde Yekta karakterini canlandıran Tolga Güleç, yeni bölüm öncesi gündem oldu.

Fragmanlarda yer alan sahneleriyle dikkat çeken ünlü oyuncu hakkındaki bir gerçek ise ilk kez duyanları şaşkına çevirdi.
Güleç'in 8 yıl önce boşandığı eski eşi de kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu çıktı.

İşte Tolga Güleç başta olmak üzere ünlü isimlerin eski aşkları...

ÖYKÜ GÜRMAN VE YAVUZ BİNGÖL
SEDA GÜVEN VE KEREMCEM
CEYDA DÜVENCİ VE ENGİN AKGÜN

TOLGA GÜLEÇ VE YELİZ ŞAR
Tolga Güleç’in eski eşi bakın kim!
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