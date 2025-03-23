Son hali korkuttu!

1999 yılında çıkardığı 'Fidayda', 'Çıt Çıt', 'Şeker Oğlan' şarkılarıyla ünlenen Hatice, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, şimdi ise bambaşka bir olayla gündeme geldi. Zaman zaman geçirdiği estetik operasyonlarıyla da konuşulan Hatice, botoks zehirlenmesi yaşadı. Ünlü şarkıcının son hali ise sevenlerini korkuttu.

90'lı yılların ünlü şarkıcısı Hatice, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, şimdi ise bambaşka bir olayla gündeme geldi.



Zaman zaman geçirdiği estetik operasyonlarıyla da konuşulan Hatice, botoks zehirlenmesi yaşadı.



Ünlü şarkıcı, yaşadığı sağlık sorununu takipçileriyle paylaştı. Diş sıkma problemi nedeniyle botoks yaptırdığını söyleyen ve bu işlemi bir diş hekiminin yaptığını vurgulayan Hatice, zehirlenme yaşadığını belirtti.



Son halini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Hatice, şunları söyledi: "Bugün hakkımda bir haber çıktı 'Yanlış botoks mağduru' diye.

Gerçekten öyle oldu ama bu kesinlikle güzellik adına yapılan bir şey değildi. Diş sıkma problemi yaşıyorum. Aslında masseter botoks yaptırdım.



Kaldı ki ilk defa yaptırdığım bir şey değil. Bunu bir dişçiye yaptırdım. Bunun altını çizerek söylüyorum ki herhangi bir güzellik merkezinde yaşamadım bu olayı. Bir dişçiye gittim geçenlerde. Masseter botoks yaptırdım"



Ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk iki gün yeme, yutma, çiğneme problemi yaşadım. Kaldı ki ilk defa yaptırmıyorum dediğim gibi.

Hiçbir şey yiyemediğimi ve yutkunamadığımı düşünün... Sonrasında üçüncü, dördüncü gün kollarımda, ayaklarımda bir dermansızlık...



Yani bir halsizlik, bir uyuşma... 'Acaba hasta mı oluyorum?' dedim. Yok... Gittim genel kontrollerimi yaptırıyorum. Öyle bir şey de yok"



HASTANEDEN PAYLAŞTI

Tedbir amaçlı hastaneye giden Hatice, hasta yatağında çekilen fotoğrafına şu notu düştü: "Arayıp soran herkese öncelikle teşekkür ederim.

Yaptırmış olduğum botoks birkaç gündür üzerimde negatif bir hal bıraktı. Tedbir amaçlı hastaneye geldim. Ve çok şükür ki iyiyim. İyi ki varsınız"

Öte yandan Hatice'nin son hali sevenlerini korkuttu.

İşte Hatice'nin son hali...





