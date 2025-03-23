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Sessiz vedası yürekleri dağladı!

Bir süredir tedavi altında bulunan Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Filiz Akın, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü oyuncu vasiyeti uyarınca sessiz sedasız bir şekilde sadece aile yakınlarının katıldığı bir törenle defnedildi.

Ekleme: 23.03.2025 - 11:02 Güncelleme: 23.03.2025 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Filiz Akın, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Akın'ın vefatı sanat camiası ve sevenlerini yasa boğdu. Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
1 Eylül tarihinden bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum'da tedavi gören 82 yaşındaki Filiz Akın; acil ihtiyaç üzerine, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak gecesi İstanbul'a nakledilmişti.
Türk sinemasının güzeller güzeli oyuncusu Filiz Akın'ın vefatını ise dün Sağlık Bakanlığı duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz' ifadelerine yer verildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı da Filiz Akın'ın hayatını kaybetmesinin ardından başsağlığı mesajı paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, 'Türk sinemasının çok değerli isimlerinden Filiz Akın'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Yeşilçam'ın zarafeti ve asaletini temsil eden, sanat hayatı boyunca pek çok unutulmaz yapımda rol alarak sinemamızın gelişimine büyük katkılarda bulunan Filiz Akın, sanatseverlerin gönlünde her zaman özel bir yer edindi. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak, sanat dünyamıza kattığı eşsiz değer ve unutulmaz eserleriyle daima hatırlanacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun' denildi.


Sessiz vedası yürekleri dağladı!

BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU
Filiz Akın'ın ses tellerinde yaşadığı sorun nedeniyle boğazından parça alınmıştı. Kulağında çıkan tümör nedeniyle de ameliyat olan usta sanatçı, 1 Eylül 2024 tarihinden bu yana ise zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum'da hastaneye kaldırılmıştı. Usta sanatçının, cuma günü saat 17.00'de İstanbul'da tedavi gördüğü Acıbadem Maslak Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

SESSİZ SEDASIZ DEFNEDİLDİ
Sevilen sanatçının vefatının ardından eşi Sönmez Köksal bir açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i uzun süren bir hastalık sonrası 21 Mart gecesi kaybettim.
Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun. Kendisi de bir meşale olan Filiz'in anısını yaşatmak isteyenler Türkiye Eğitim Derneği'ne bağış yapabilirler.'


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