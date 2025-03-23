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'En Başarılı Kadın Oyuncu' seçildi

Kan Çiçekleri dizisinde Barış Baktaş ile başrolü paylaşan oyuncu Yağmur Yüksel, ödüle layık görüldü.

Ekleme: 23.03.2025 - 17:21 Güncelleme: 23.03.2025 - 17:22 / Editör: Ozge Selin
Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Yağmur Yüksel, kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

İki yıldır oyunculuk yapan Yüksel, “2025 yılı itibarıyla en başarılı kadın” ödülüne layık görüldü.

BAŞARISINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
İlk oyunculuk deneyimini Kan Çiçekleri'nde yapan isim, aldığı ödülü sosyal medya hesabından yayınlayarak altına, 'Hep birlikte en güzel başarılara' notunu düştü.

'En Başarılı Kadın Oyuncu' seçildi
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