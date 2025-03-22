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Ronaldo ne zaman evleneceğini açıkladı

Christiano Ronaldo, 9 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Georgina Rodriguez ile ne zaman evleneceğine ilişkin sorulara yanıt verdi.

Ekleme: 22.03.2025 - 09:33 Güncelleme: 22.03.2025 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Christiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile ilgili sorulara yanıt verdi.

Ronaldo, 9 yıldır beraber olduğu çocuklarının annesiyle ne zaman evleneceğini açıkladı.

Ronaldo ile Rodriguez'in; 7 yaşında Alana ve 2 yaşında Bella adında kızları var.

Çift, nişanlı olup olmadıklarını hiçbir zaman kamuoyuna açıklamadı.

EVLENİYOR

Daily Mail'in haberine göre, Ronaldo, "Bir yıl içinde, altı ay içinde veya bir ay içinde olabilir. Bunun gerçekleşeceğinden yüzde 1000 eminim." dedi.

Ronaldo ne zaman evleneceğini açıkladı

DOĞUM GÜNÜNDE DUYGUSAL PAYLAŞIM

Christiano Ronaldo, Georgina Rodriguez'in doğum günü paylaşımında; "Anne, sevgili, arkadaş, eşim... Doğum günün kutlu olsun aşkım. Işığın bizi aydınlatıyor ve sevgin bizi etkiliyor" diye mesaj yazmıştı. Ronaldo, daha önce de Rodriguez'e 'eşim' şeklinde hitap etmişti.

Aralık ayında, iki ödül kazandığı Dubai'deki 2024 Dünya Futbol Ödülleri'nde; "Bu kupayı kazanmak büyük bir zevk. En büyük oğlum burada, eşim Georgina burada" demişti.

Ronaldo ne zaman evleneceğini açıkladı
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