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Osman Sınav'a son veda!

“Kurtlar Vadisi” ve “Süper Baba” gibi unutulmaz projelerin yaratıcısı, sevenlerinin dualarıyla uğurlanacak.

Ekleme: 22.03.2025 - 10:45 Güncelleme: 22.03.2025 - 10:47 / Editör: Ozge Selin
Bir süredir kanser tedavisi gören Sınav evinde vefat etti. Sınav için bugün saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde veda töreni düzenlenecek. Yönetmen, ikindi vakti Altunizade’deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

Osman Sınav, kariyeri boyunca “Süper Baba”, “Deli Yürek”, “Ekmek Teknesi”, “Kurtlar Vadisi”, “Sakarya Fırat” ve “Sen Anlat Karadeniz” gibi çok sayıda unutulmaz projeye imza atmıştı.

Osman Sınav'a son veda!

Selçuk Yöntem: “Sevgili dostum Osman, o kadar güzel işler yaptık ki unutamam. Çok üzgünüm. Çok özleyeceğim. Nurlarda yat.”

Peker Açıkalın: “2002 senesinde yattığım hastanedeki odama kadar gelip bana ‘Ekmek Teknesi’ projesindeki Cengiz karakterini teklif eden iyi insan ve iyi bir yönetmen olan Osman Sınav hocam, Allah rahmet eylesin.”

Oktay Kaynarca: “Mekanın cennet olsun dayıcığım.”

Kürşat Alnıaçık: “Seni iki cümlenin arasına sığdırmam çok zor ustam, dostum, abim, arkadaşım, akıl hocam. Senden çok şey öğrendik. Seni çok özleyeceğim, koca yürekli cesur adam.”

Nazan Kesal: “Bu karanlık ve kalpsiz dünyada giden gidene.”

Begüm Kütük: “Gerçek bir usta, gerçek bir ilham kaynağıydın. Seninle çalışmak büyük bir şanstı. Çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu, Osman hocam.”


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