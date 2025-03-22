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Aylar sonra kızını paylaştı

Mart 2024'te bir süredir aşk yaşadığı Levent Yaşar ile nikâh masasına oturan Gonca Vuslateri, kızı Asya ile yeni bir kare yayınladı.

Ekleme: 22.03.2025 - 15:18 Güncelleme: 22.03.2025 - 15:19 / Editör: Ozge Selin
Mart 2024'te bir süredir aşk yaşadığı Levent Yaşar ile nikah masasına oturan Gonca Vuslateri, ilk kez anne oldu.

26 Nisan tarihinde kızı Asya'yı kucağına aldı.

Vuslateri, dün eşi Levent Yaşar ile 1. evlilik yıl dönümünü kutladı.

"ASYA YAKINDA 1 YAŞINDA OLACAK"

Eşiyle fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, "Asya yakında 1 yaşında olacak. Bir ton gürültünün içinde ailene sarılmak için bir sebep daha." ifadelerini kullandı.

İŞTE ASYA'NIN SON HALİ

Ardından da eşi Levent Yaşar ile kızının fotoğrafını paylaşan Gonca Vuslateri, Asya'nın yüzünü aylar sonra ilk kez gösterdi.

Ünlü isim, baba kızın fotoğrafına İlhan İrem'in "Sevgi Sevgiyle Çoğalır" şarkısını ekledi.

Aylar sonra kızını paylaştı

Aylar sonra kızını paylaştı


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