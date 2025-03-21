Usta oyuncu Nuri Alço karar değiştirdi

Geçtiğimiz yıl beş önemli operasyon geçiren Yeşilçam'da sayısız projede yer alan usta oyuncu Nuri Alço, vasiyetiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı.Malvarlığı hakkında konuşan Alço, "Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii'nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok" demişti.Açıklamasıyla gündem olan Nuri Alço gelen tepkilerin ardından duruma açıklık getirdi."EŞİMİN BENİM MALIMA İHTİYACI YOK"Eşinin herhangi bir malvarlığına ihtiyacı olmadığını belirten Alço, şunları söyledi: "O yanlış anlaşıldı herhalde. Eşimin benim mal varlığına ihtiyacı yok, onun zaten yeterince malı mülkü var. Kendisinin paraya ihtiyacı yok. İş durumu da gayet iyi."