Hayal Köseoğlu aşkını ilan etti!

Meslektaşı Ersoy Nezir Çınarlı ile aşk yaşayan Hayal Köseoğlu, dudak dudağa pozlarını paylaşarak aşkını ilan etti.

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, daha önce 'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Ufak Tefek Cinayetler', '7. Koğuştaki Mucize', 'Mahkum' ve 'Mucize Doktor' gibi yapımlarda yer almıştı.Hudutsuz Sevda dizisindeki rol arkadaşı Burak Sevinç'le aşk yaşadığı iddia edilen Hayal Köseoğlu'nun gerçeği kendisi ortaya çıkardı.Instagram hesabından paylaşım yapan Hayal Köseoğlu, dizide birlikte rol aldığı Ersoy Nezir Çınarlı ile aşkını ilan etti.