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Beyaz Gazete
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Hacı Sabancı o soruya çıldırdı!

Açılan babalık davası sonucunda küçük Uzay'ın resmen Hacı Sabancı, eşi Nazlı Sabancı ile görüntülendi. Babalık sorusunu duyan Sabancı, sinirlenerek ortamdan uzaklaştı.

Ekleme: 21.03.2025 - 09:34 Güncelleme: 21.03.2025 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
F.D. isimli kadın, iş insanı Hacı Sabancı'dan "Uzay" isminde oğlu olduğunu belirterek babalık davası açmıştı. Açılan sava sonucunda küçük Uzay'ın resmen Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna hükmedilmişti.

Bir süredir Suudi Arabistan'da tatilde olan Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı ülkeye döndü. Sabancı, tatil dönüşü havaalanında görüntülendi.

UZAY'I DUYUNCA KAÇTI

Muhabirleri görünce koşar adımlarla uzaklaşmak isteyen Hacı Sabancı, eşinin iftar sunumu ve Uzay bebek sorusu sorulunca sinirlendi.

"KONUŞACAK HİÇBİR ŞEY YOK"

Beyaz TV'de yer alan habere göre, Hacı Sabancı "Neden konuşalım ki bu konuyu? Konuşacak hiçbir şey yok" yanıtını verdi.

Hacı Sabancı o soruya çıldırdı!
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