Hacı Sabancı o soruya çıldırdı!

F.D. isimli kadın, iş insanı Hacı Sabancı'dan "Uzay" isminde oğlu olduğunu belirterek babalık davası açmıştı. Açılan sava sonucunda küçük Uzay'ın resmen Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna hükmedilmişti.Bir süredir Suudi Arabistan'da tatilde olan Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı ülkeye döndü. Sabancı, tatil dönüşü havaalanında görüntülendi.UZAY'I DUYUNCA KAÇTIMuhabirleri görünce koşar adımlarla uzaklaşmak isteyen Hacı Sabancı, eşinin iftar sunumu ve Uzay bebek sorusu sorulunca sinirlendi."KONUŞACAK HİÇBİR ŞEY YOK"Beyaz TV'de yer alan habere göre, Hacı Sabancı "Neden konuşalım ki bu konuyu? Konuşacak hiçbir şey yok" yanıtını verdi.