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Büşra Develi şoke etti!

Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle kendine hayran bırakan isimlerden Büşra Develi'den yeni pozlar...

Ekleme: 21.03.2025 - 09:40 Güncelleme: 21.03.2025 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Şu sıralar 'Eşref Rüya' dizisinde Çiğdem karakteri ile izleyici karşısına çıkan Büşra Develi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; “Dizide polis memuru Çiğdem karakterini canlandırıyorum. Çok heyecanlıyım.” demişti.

POZLARI BEĞENİ TOPLADI

Sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Instagram'da 707 bin takipçisi bulunan oyuncunun pozlarını gören hayranları yorum yağmuruna tuttu. Develi, tek bir kötü yorum aldı.

Büşra Develi şoke etti!

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