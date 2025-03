Wanda Nara'ya yeni gönderme!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki olaylar bitmek bilmiyor.Velayet krizini bir türlü aşamayan çift, sosyal medyada imalı paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Galatasaray'ın yıldızı Icardi, ünlü oyuncu Johnny Depp'in fotoğrafını paylaşarak uzun bir mesaj yayınladı.Tüm bu yaşananların ardından Icardi, yeni paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Kendi durumunu Johnny Depp'in olaylı boşanma sürecine benzeten Icardi, Depp'in fotoğrafını paylaştı ve şu notu düştü:"Bana öyle geliyor ki boşanmada bana yalancı diyenler ya ortadan kayboldu ya da 1 hafta önce söylenen yalanları nasıl tersine çevireceğini bilmiyorlar değil mi? Boşanmak istemediğim için bunu yaptığımı söyleyenlerin tartışmaları bitmiş gibi mi görünüyor yoksa? Yalan söyleyenleri her zamanki gibi ortaya çıkarmak için birkaç gün sessizce beklemek istedim... Birkaç hafta önce söylediğim gibi, 'palyaçoları alkışlayanlar olduğu sürece sirk devam eder.' Yol boyunca birkaç palyaço düştü ve gerçek ortaya çıktı. İş birlikçi olan, kızlarıma zarar veren herkesin maskelerini çıkarmak için son ana kadar mücadele edeceğim."Ardından kızlarıyla fotoğrafını paylaşan Mauro Icardi, "Onlar yalanlar uydurup bizi manipüle etmeye devam ederken, babalarıyla birlikte olmadan, sarılmadan, öpmeden, anlarımızın tadını çıkaramamaya devam ediyoruz. Prenseslerim her şey yerli yerine oturacak. Sizi seviyorum ve özlüyorum. Küçük prenseslerim, bugün yol karanlık olsa da unutmayın ki ışık mutlaka geri döner. Yüreğimizde taşıdığımız bizi birleştiren sonsuz sevgiyi hiçbir şey söndüremez. Yakında yine birbirimize sarılıp, korkmadan gülüp, hak ettiğimiz mutluluğu yaşayacağız. Aşkımızın gücüne inanmayı asla bırakmayın çünkü o aşk her fırtınadan daha güçlü! Ben her zaman sizle olacağım, her zaman sizin için savaşacağım. Yakında, çok yakında yine birlikte gülümseyeceğiz." dedi.