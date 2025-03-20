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Vasiyeti yerine getirildi!

54 yaşındaki sanatçı Tanyeli, Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı.

Ekleme: 20.03.2025 - 09:57 Güncelleme: 20.03.2025 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Gerçek adı Özruh Sünneli olan oryantal Tanyeli, 2 buçuk yıldır mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle 17 Mart Salı günü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Sanatçı için İstanbul Zincirlikuyu Camii'nde dün öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. İstanbul'daki törenin ardından Tanyeli'nin cenazesi karayoluyla Bodrum'a getirildi.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde düzenlenen cenaze törenine eşi İlker Sünneli, oğlu Taylan Sadıkoğlu ile yakınlarının yanı sıra sanatçı dostları ve sevenleri katıldı.

Cenaze namazını Tanyeli'nin vasiyeti üzerine Tepecik Camii İmamı Yüksel Kılınçarslan kıldırdı. Kılınçarslan, 'Sanatçımızı hepiniz tanıyorsunuz. Sizin tanımadığınız yönünü ben tanıtmak isterim. Sanatçımız Bodrum aşığı ve Tepecik Camii aşığı bir cemaatim idi. Bodrum'a her gelişinde mutlaka Tepecik Camii'ne gelir, camimizde namaz kılardı. Kendisini yakinen tanırım. Dostları dedi ki ‘hocam sizi çok severdi, çok yadederdi'. Duasını, namazını kıldırır mısın?' dediler. Hocalarım da bize lütfettiler. Böyle mübarek bir günde böyle bir insanı göndereceğiz, mekanı cennet olsun. Biz, kendisinden razıyız. Kalbi güzel, kendi güzel, gönlü güzel bir insandı,' dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Tanyeli Özruh Sünneli'nin cenazesi, Ortakent Mezarlığı'na annesinin mezarının yanına gözyaşları arasında defnedildi.

Vasiyeti yerine getirildi!
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