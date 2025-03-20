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Acun Ilıcalı'dan aşk dolu paylaşım

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, genç eşiyle sosyal medyada yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

Ekleme: 20.03.2025 - 10:06 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
55 yaşındaki Acun Ilıcalı, Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen görkemli bir törenle Ayça Çağla Altunkaya ile evlenmişti.

Çiftin nikah şahitliklerini ise yakın arkadaşları Esat Yontunç ve Ceren Kocakaplan üstlenmişti.

AŞK PAYLAŞIMI

Ilıcalı, sosyal medya hesabından eşi Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir fotoğrafını paylaşarak mutluluğunu hayranlarıyla paylaştı. Mutluluğuyla dikkat çeken Ilıcalı, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Acun Ilıcalı'dan aşk dolu paylaşım
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