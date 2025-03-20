Acun Ilıcalı'dan aşk dolu paylaşım

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, genç eşiyle sosyal medyada yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

55 yaşındaki Acun Ilıcalı, Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen görkemli bir törenle Ayça Çağla Altunkaya ile evlenmişti.Çiftin nikah şahitliklerini ise yakın arkadaşları Esat Yontunç ve Ceren Kocakaplan üstlenmişti.Ilıcalı, sosyal medya hesabından eşi Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir fotoğrafını paylaşarak mutluluğunu hayranlarıyla paylaştı. Mutluluğuyla dikkat çeken Ilıcalı, takipçilerinden büyük ilgi gördü.