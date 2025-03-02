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Yine Gözaltına Alındılar!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ekleme: 2.03.2025 - 09:36 Güncelleme: 2.03.2025 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Kara para aklamaktan yargılanan Dilan Polat, sosyal medya hesabından skandal bir video paylaştı.

Videoda konuşmaları duyulan Dilan Polat, Hazal Erdoğan'a ayağa kalkmasını söylüyor.
Hazal Erdoğan, ayağa kalkacak halde olmadığı yanıtını veriyor, bu sırada Alper Kürşat ise sehpayı siliyor.
Engin Polat da koltukta sıkıntılı bir şekilde yer alıyor.


GÖZALTINA ALINDILAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat tarafından kayda alındığı tespit edilen; eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan'ın yer aldığı videoya ilişkin yapılan ihbarları dikkate alarak resen soruşturma başlattı.
Başsavcılık, şüpheliler hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla gözaltı talimatı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında şüphelileri yakaladı.
Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünde geçirilen zanlılar, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yine Gözaltına Alındılar!


"BEN ARTIK YAŞAYAMIYORUM"
Soruşturma haberinin ardından sosyal medyadan bir görüntü paylaşan Dilan Polat, "Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık, bittim. Bakın bir video çekiyorum, bunu da her yerde paylaşıyorlar. Şunu içmişler, bunu içmişler diye. Ve ben şu an öğreniyorum. Hakkımızda haber çıkmış, gözaltına alındılar diye. Ve muhtemelen gelirler. Alın götürün." ifadelerini kullanmıştı.
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