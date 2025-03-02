Ceyda Düvenci’den romantik not

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliği sürpriz bir şekilde sona eren Ceyda Düvenci, boşanmanın ardından aradığı mutluluğu radyocu Güçlü Mete’de buldu. Aşklarına dolu dizgin devam eden ünlü çift, ilişkilerinde bir yılı geride bıraktı. Düvenci ise birinci yıldönümlerinin romantik bir notla kutladı.

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, 8 yıllık eşi Bülent Şakrak ile ayrıldıktan sonra aradığı aşkı Güçlü Mete'de buldu.



Aşklarına dolu dizgin devam eden ünlü çift, ilişkilerinde bir yılı geride bıraktı. Düvenci ise birinci yıldönümlerini sosyal medyada kutladı.

Sevgilisiyle pozlarını sosyal medya hesabında yayınlayan Düvenci, paylaşımının altına romantik bir not ekledi.



Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Uzun uzun yazsam da yetmez ki anlatmaya hislerimi, değişimimi, dönüşümümü, huzurumu, aşkımı, şükrümü... Zaten anlatmaktansa yaşamayı sevdim seninle...

1 yıl geçti gitti bile... Yolun sonuna kadar yanında huzurla, tutkuyla, aşkla, saygıyla, sevgiyle, muhabbetle, sımsıkı sarılarak yürüyeceğimi biliyorum sevgilim... İyi ki sen... Nice güzel yıllara..."



İşte Ceyda Düvenci'nin birinci yıldönümlerine özel yaptığı o paylaşım...



"HAYAT HEDİYEM"

Ceyda Düvenci, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de duygusal bir paylaşımda bulunmuştu.

Güçlü Mete ve çocuklarıyla fotoğraflarını yayınlayan Düvenci, "Sevgi dolu dünyama bin şükür... Sevgisiz nefes alamam... Nefesim bol... Şükür... Sevgilim. Çocuklarım En büyük şansım... Sevgi günümüz kutlu olsun... Hayat hediyem..." ifadelerini kullanmıştı.

Güçlü Mete de 14 Şubat'ı es geçmemişti. Düvenci ile pozlarını paylaşan Mete, "İlk sevgililer günümüz kutlu olsun sevgilim. Seni çok seviyorum, iyi ki" demişti.







