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Aralarında geçen yazışma ifşa oldu!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, boşanma sürecinde olduğu eşi Wanda Nara ile sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. İkili son olarak Nara'nın sevgilisi L-Gante'nin, Icardi ile olan özel yazışmalarını ifşa etmesiyle gündeme geldi. İşte L-Gante ile Mauro Icardi'nin arasında geçen o yazışma...

Ekleme: 2.03.2025 - 08:53 Güncelleme: 2.03.2025 - 08:57 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, olaylı bir boşanma süreci geçirdiği eşi Wanda Nara ile sık sık gündem oldu. İkili, karşılıklı hamleleriyle bir türlü magazin gündeminden düşmedi.

İkili, önceki gün Icardi'nin Wanda Nara'yla ilgili yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 11 Mart tarihinde görülecek ilk mahkeme öncesi dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Icardi, "Gerçeklerin ortaya çıkmasından mı korkuyor?" diyerek adeta ateş püskürdü.
Boşanma aşamasındaki eşler, şimdi ise Wanda Nara'nın sevgilisi L Gante'nin paylaşımlarıyla gündeme oturdu.

Rapçi L-Gante, Icardi ile olan özel mesajlaşmalarını sosyal medyada paylaştı.

Arjantinli rapçi L-Gante'nin, söz konusu mesajlarda Icardi'ye, "Papağan parçası, beni yordun. Kızlarının annesine saygı duy ve onunla uğraşmayı bırak. Yoksa kızlarının annesinden nefret etmesini mi istiyorsun? Psikoloğa git! Tek iyi yaptığın şey topa vurmak. Bunu artık birinin sana söylemesi gerekiyordu" dediği görüldü.
Icardi de şöyle yanıt verdi: "Wanda'nın beni kıskandırmak için yanına aldığı kuklalarla tartışmam. Ayrıca kendini ele veriyorsun. Seni papağan gibi gezdirip duran o. Ona saygı duymaya devam et ama dikkatli ol, çünkü her zaman geri dönüyor.
Geçen hafta birlikte olduğumuza dair çıkan haberi görmedin mi? Wanda Nara beni geri kazanmaya çalışıyordu. Ama ben ona 'Hayır' dedim. Aşağılanmış bir kadının oyununa düştün. Ve merak etme, kıskandırdığı tek kişi sen değilsin"


Aralarında geçen yazışma ifşa oldu!



"GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKMASINDAN MI KORKUYOR?"
Icardi, geçen gün yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Beni şiddet, hakaretler ve silah bulundurma suçlamalarıyla şikayet eden aynı kişi, iki gün sonra hiçbir şey olmamış gibi evime gelmesi de tuhaf, değil mi?
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