Sevgilisiyle yemekte görüntülendi

Aradığı aşkı bir türlü bulamayan son yaptığı evlilikte 5 ayda biten ünlü fenomen Şeyma Subaşı, en son Brezilyalı model Marlon Teixeira ile sevgili olduğunu ilan etmişti.Geçtiğimiz yıllarda ilişki başlayan çiftten uzun zamandır paylaşım gelmiyordu. Ayrılık iddiaları konuşulan Subaşı'dan yeni paylaşım geldi.Sevgilisiyle yemeğe çıkan Subaşı, o anları Instagram'dan paylaştı ve ayrılık iddialarına son noktayı koydu.