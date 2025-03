Saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Her rol aldığı projede canlandırdığı karakterle hayranları tarafından tam not alan Aras Bulut İynemli, kendini ödüllendirmek adına değeri yaklaşık 1 milyon TL olan Rolex Sky-Dweller modeli bir saat satın aldı.SAATİN ÖZELLİKLERİYeşil kadranı, çelik bileziği ve Oyster kasa yapısıyla öne çıkan bu saat, çift zaman dilimi gösterimi gibi fonksiyonel özelliklere sahip. Sky-Dweller’ın en önemli özelliği ise yıllık takvim mekanizması; bu sayede hiç ayarlamaya gerek kalmadan her zaman doğru tarihi gösteriyor.