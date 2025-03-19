Saatinin fiyatı dudak uçuklattı
Ekranların en çok kazanan isimlerinden Aras Bulut İynemli, kendini 1 milyon TL olan Rolex Sky-Dweller modeli bir saatle ödüllendirdi.
Her rol aldığı projede canlandırdığı karakterle hayranları tarafından tam not alan Aras Bulut İynemli, kendini ödüllendirmek adına değeri yaklaşık 1 milyon TL olan Rolex Sky-Dweller modeli bir saat satın aldı.
SAATİN ÖZELLİKLERİ
Yeşil kadranı, çelik bileziği ve Oyster kasa yapısıyla öne çıkan bu saat, çift zaman dilimi gösterimi gibi fonksiyonel özelliklere sahip. Sky-Dweller’ın en önemli özelliği ise yıllık takvim mekanizması; bu sayede hiç ayarlamaya gerek kalmadan her zaman doğru tarihi gösteriyor.
SAATİN ÖZELLİKLERİ
Yeşil kadranı, çelik bileziği ve Oyster kasa yapısıyla öne çıkan bu saat, çift zaman dilimi gösterimi gibi fonksiyonel özelliklere sahip. Sky-Dweller’ın en önemli özelliği ise yıllık takvim mekanizması; bu sayede hiç ayarlamaya gerek kalmadan her zaman doğru tarihi gösteriyor.