Pelin Akil'den çarpıcı yorum

Evliliklerinde kara bulutlar dolaşan Pelin Akil ve Anıl Alkan çifti için son olarak evlerini ayırdıkları iddia edilmişti. Pelin Akil'in son hamlesi tüm iddiaları boşa çıkardı.

2016 yılında evlenen iki ünlü oyuncu Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı.Bir süredir aralarının bozuk olduğu söylenen ünlü çiftin evlerini ayırdığı iddia edilmişti.Söylentilerin ardı arkası kesilmezken Pelin Akil'in Anıl Altan'a yaptığı yorum, sosyal medyada gündem oldu.Pelin Akil, sosyal medya hesabından kayak tatilinden bir kareyi yayınlayan eşi Anıl Altan'a alev emojisi koyarak yorum yaptı.Akil'in bu hamlesi, çiftin evliliklerinde krizi aştıklarını da gözler önüne serdi.