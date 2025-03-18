  • USD: 36,61 - 36,68
  • EURO: 39,88 - 39,95
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu

Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz günlerde vefat eden üvey annesi Zühre Bazencir'in cenazesine katılamamıştı. Ünlü şarkıcı bulduğu ilk fırsatta soluğu, annesinin mezarı başında aldı.

Ekleme: 18.03.2025 - 09:44 Güncelleme: 18.03.2025 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün duygusal anları...

Geçtiğimiz yıl annesi Faike Arık'ı kaybeden Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz günlerde de üvey annesi Zühre Bazencir'in ölüm haberiyle sarsılmıştı.

Yurt dışında olduğu için üvey annesinin cenazesine katılamayan Mahsun Kırmızıgül, Türkiye'ye döner dönmez, soluğu Bingöl'de aldı.

Zühre Bazencir'in mezarını ziyaret eden Mahsun Kırmızıgül, gözyaşlarına boğuldu.

"BENİM İÇİN BİR VEFA BORCUYDU"

O anları sosyal medya hesabından 'Annem Annem' şarkısı ile paylaşan Mahsun Kırmızıgül; "Türkiye’ye döner dönmez ilk durağım Bingöl oldu. Annem Zühre Bazencir’in taziyesine katılmak, onun ardından dualar etmek benim için bir vefa borcuydu. Orada, rahmetli amcamın eşiyle, ailemizin en büyüğüyle ve kız kardeşlerimle uzun uzun dertleştik, geçmişi yâd ettik." notuyla yayımladı.

Ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu

ÖZ ANNESİNİN MEZARINI DA ZİYARET ETTİ

Mahsun Kırmızıgül daha sonra 6 Aralık 2024'te kaybettiği annesi Faike Arık'ın mezarını ziyaret etmek için Diyarbakır'a gitti.

"DİYARBAKIR'DA İLK DURAĞIM ANNEMİN MEZARIYDI"

Öz annesinin mezarını da ziyaret eden Kırmızıgül, "Taziyenin ardından, sabah erkenden Diyarbakır’a doğru yola çıktım. İlk durağım, annemin (Faike Arık) mezarıydı... Onu 6 Aralık’ta kaybettim. Ama zaman denilen şey acıyı hafifletmiyor, sadece insana alıştırıyor. Mezarının başında diz çöktüm, toprağına dokundum. Sanki hâlâ oradaydı…

Elimi uzatsam saçlarımı okşayacak gibiydi. Dualar ettim, gözlerimi kapatıp onu hissetmeye çalıştım ama geriye sadece bir boşluk kaldı; Derin ve tarifsiz bir özlem... Hayat dediğimiz şey, esen bir rüzgâr gibi…

Önemli olan, içini neyle doldurduğumuz. Bugün varız, yarın yokuz ama asıl mesele, arkamızda kırık bir kalp, pişmanlık ve hüzün bırakmadan yaşamak. Çünkü sonunda, geriye sadece dualar ve hatıralar kalıyor. Şu an dinlediğiniz 'Annem Annem' isimli eseri onun için bestelemiştim. Ve ben şu an bu eseri ne yazık ki sahnelerde okuyamıyorum. Uzun sürede okuyamayacağım. Okursam dağılırım, okursam iptal olurum." ifadelerini kullandı.
Devlet Bahçeli'den 'Çanakkale Zaferi' mesajı: Terörsüz Türkiye inşa edilecek
Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki!
Fahrettin Altun: Çanakkale ruhu bugün de milletimizin en büyük gücüdür
Bakan Tunç'tan açıkladı! Genel af olacak mı?
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan CHP'li Salıcı'ya 5 kuruşluk tazminat davası
Katil İsrail ateşkesi bozdu Gazze'de katliam yaptı! 300'den fazla Filistinli hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart mesajı! ‘Çanakkale ruhu, yolumuzu aydınlatmayı sürdürecektir’
1915 Çanakkale Köprüsü’nden 3 yılda yaklaşık 7 milyon araç geçti
CHP'de gündem İmamoğlu: Diploma iptal edilirse ne yapacağız toplantısı
Siyonist İsrail'den Gazze'ye hava saldırıları! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bakan Yerlikaya duyurdu! Suç örgütü liderlerine operasyon
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! 'Bana göre İmamoğlu lise mezunu'
Depremzedelere net mesaj! 'Evine kavuşmayan tek bir depremzede kalmayacak'
Türkiye’de Tıpta Yapay Zeka Dönemi: Doktorify ile Dijital Sağlık Devrimi Başlıyor!
Kızıldeniz’de tehlikeli tırmanış: Husilerden misilleme! ABD savaş gemisine çifte saldırı
CHP'li belediyeye ihale tepkisi! Keyfe keder iptalin bedeli 110 milyon lira: 5 bin 500 öğrenciyi susuz bıraktı
KKTC'de tarihi karar! Ortaokullarda uygulanan başörtüsü yasağını kaldıracak yeni adım
Kuzey Makedonya’daki gece kulübü faciasında yeni detaylar
Siyonist zulme isyan büyüyor! Binlerce kişi ABD sokaklarında eylem yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: 145 bin 639 Suriyeli ülkesine döndü
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Windows 11 kullanıcıları şaşkına döndü! Sevilen uygulama kaldırıldı

Windows 11 kullanıcıları şaşkına döndü! Sevilen uygulama kaldırıldı

Bayramdan sonra değişecek! ATM sistemlerinde yeni dönem

Bayramdan sonra değişecek! ATM sistemlerinde yeni dönem

Alzheimer hastalarına umut ışığı! İki baharat hastalığın seyrini değiştirebilir

Alzheimer hastalarına umut ışığı! İki baharat hastalığın seyrini değiştirebilir

James Webb tespit etti! Kara deliğin içinde yaşıyor olabiliriz

James Webb tespit etti! Kara deliğin içinde yaşıyor olabiliriz

Samsung, One UI 7 tarihini açıkladı: İşte güncellemeyi alacak ilk modeller

Samsung, One UI 7 tarihini açıkladı: İşte güncellemeyi alacak ilk modeller