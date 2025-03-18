Ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün duygusal anları...Geçtiğimiz yıl annesi Faike Arık'ı kaybeden Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz günlerde de üvey annesi Zühre Bazencir'in ölüm haberiyle sarsılmıştı.Yurt dışında olduğu için üvey annesinin cenazesine katılamayan Mahsun Kırmızıgül, Türkiye'ye döner dönmez, soluğu Bingöl'de aldı.Zühre Bazencir'in mezarını ziyaret eden Mahsun Kırmızıgül, gözyaşlarına boğuldu.O anları sosyal medya hesabından 'Annem Annem' şarkısı ile paylaşan Mahsun Kırmızıgül; "Türkiye’ye döner dönmez ilk durağım Bingöl oldu. Annem Zühre Bazencir’in taziyesine katılmak, onun ardından dualar etmek benim için bir vefa borcuydu. Orada, rahmetli amcamın eşiyle, ailemizin en büyüğüyle ve kız kardeşlerimle uzun uzun dertleştik, geçmişi yâd ettik." notuyla yayımladı.Mahsun Kırmızıgül daha sonra 6 Aralık 2024'te kaybettiği annesi Faike Arık'ın mezarını ziyaret etmek için Diyarbakır'a gitti.Öz annesinin mezarını da ziyaret eden Kırmızıgül, "Taziyenin ardından, sabah erkenden Diyarbakır’a doğru yola çıktım. İlk durağım, annemin (Faike Arık) mezarıydı... Onu 6 Aralık’ta kaybettim. Ama zaman denilen şey acıyı hafifletmiyor, sadece insana alıştırıyor. Mezarının başında diz çöktüm, toprağına dokundum. Sanki hâlâ oradaydı…Elimi uzatsam saçlarımı okşayacak gibiydi. Dualar ettim, gözlerimi kapatıp onu hissetmeye çalıştım ama geriye sadece bir boşluk kaldı; Derin ve tarifsiz bir özlem... Hayat dediğimiz şey, esen bir rüzgâr gibi…Önemli olan, içini neyle doldurduğumuz. Bugün varız, yarın yokuz ama asıl mesele, arkamızda kırık bir kalp, pişmanlık ve hüzün bırakmadan yaşamak. Çünkü sonunda, geriye sadece dualar ve hatıralar kalıyor. Şu an dinlediğiniz 'Annem Annem' isimli eseri onun için bestelemiştim. Ve ben şu an bu eseri ne yazık ki sahnelerde okuyamıyorum. Uzun sürede okuyamayacağım. Okursam dağılırım, okursam iptal olurum." ifadelerini kullandı.