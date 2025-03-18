  • USD: 36,61 - 36,68
  • EURO: 39,88 - 39,95
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Nuri Alço vasiyetini açıkladı

Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan 73 yaşındaki Nuri Alço vasiyetiyle ilgili konuştu.

Ekleme: 18.03.2025 - 09:40 Güncelleme: 18.03.2025 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Nuri Alço, son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu. Nuri Alço'nun sağlık durumu iyiye gidiyor.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten usta isim, "5 tane büyük ameliyat geçirdim ama toparladım. Şu an gayet iyiyim, bir problemim yok." ifadelerini kullandı.

"VEFALI BİR EŞİM VAR"

Kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle 2020 yılında dünyaevine giren Nuri Alço, eşinden bahsederek "Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. Bana çok büyük faydası oldu. O olmasaydı belki ölmüştüm. Çoğu zaman ailemin olmadığı yerde o vardı. İlk kalp ameliyatıma yalnız gittim." dedi.

Vasiyetini açıklayan Yeşilçam'ın efsanesi Nuri Alço, şu ifadeleri kullandı:

"ÖLÜMDEN KURTULUŞ YOK"

"Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii'nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok."

Nuri Alço vasiyetini açıkladı
Devlet Bahçeli'den 'Çanakkale Zaferi' mesajı: Terörsüz Türkiye inşa edilecek
Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki!
Fahrettin Altun: Çanakkale ruhu bugün de milletimizin en büyük gücüdür
Bakan Tunç'tan açıkladı! Genel af olacak mı?
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan CHP'li Salıcı'ya 5 kuruşluk tazminat davası
Katil İsrail ateşkesi bozdu Gazze'de katliam yaptı! 300'den fazla Filistinli hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart mesajı! ‘Çanakkale ruhu, yolumuzu aydınlatmayı sürdürecektir’
1915 Çanakkale Köprüsü’nden 3 yılda yaklaşık 7 milyon araç geçti
CHP'de gündem İmamoğlu: Diploma iptal edilirse ne yapacağız toplantısı
Siyonist İsrail'den Gazze'ye hava saldırıları! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bakan Yerlikaya duyurdu! Suç örgütü liderlerine operasyon
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! 'Bana göre İmamoğlu lise mezunu'
Depremzedelere net mesaj! 'Evine kavuşmayan tek bir depremzede kalmayacak'
Türkiye’de Tıpta Yapay Zeka Dönemi: Doktorify ile Dijital Sağlık Devrimi Başlıyor!
Kızıldeniz’de tehlikeli tırmanış: Husilerden misilleme! ABD savaş gemisine çifte saldırı
CHP'li belediyeye ihale tepkisi! Keyfe keder iptalin bedeli 110 milyon lira: 5 bin 500 öğrenciyi susuz bıraktı
KKTC'de tarihi karar! Ortaokullarda uygulanan başörtüsü yasağını kaldıracak yeni adım
Kuzey Makedonya’daki gece kulübü faciasında yeni detaylar
Siyonist zulme isyan büyüyor! Binlerce kişi ABD sokaklarında eylem yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: 145 bin 639 Suriyeli ülkesine döndü
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Windows 11 kullanıcıları şaşkına döndü! Sevilen uygulama kaldırıldı

Windows 11 kullanıcıları şaşkına döndü! Sevilen uygulama kaldırıldı

Bayramdan sonra değişecek! ATM sistemlerinde yeni dönem

Bayramdan sonra değişecek! ATM sistemlerinde yeni dönem

Alzheimer hastalarına umut ışığı! İki baharat hastalığın seyrini değiştirebilir

Alzheimer hastalarına umut ışığı! İki baharat hastalığın seyrini değiştirebilir

James Webb tespit etti! Kara deliğin içinde yaşıyor olabiliriz

James Webb tespit etti! Kara deliğin içinde yaşıyor olabiliriz

Samsung, One UI 7 tarihini açıkladı: İşte güncellemeyi alacak ilk modeller

Samsung, One UI 7 tarihini açıkladı: İşte güncellemeyi alacak ilk modeller