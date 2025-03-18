Nuri Alço vasiyetini açıkladı

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Nuri Alço, son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu. Nuri Alço'nun sağlık durumu iyiye gidiyor.Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten usta isim, "5 tane büyük ameliyat geçirdim ama toparladım. Şu an gayet iyiyim, bir problemim yok." ifadelerini kullandı.Kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle 2020 yılında dünyaevine giren Nuri Alço, eşinden bahsederek "Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. Bana çok büyük faydası oldu. O olmasaydı belki ölmüştüm. Çoğu zaman ailemin olmadığı yerde o vardı. İlk kalp ameliyatıma yalnız gittim." dedi.Vasiyetini açıklayan Yeşilçam'ın efsanesi Nuri Alço, şu ifadeleri kullandı:"Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii'nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok."