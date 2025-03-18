Mahkemede görüntülendiler!

Serenay Sarıkaya - Mert Demir aşkı, gündemden düşmüyor. Çiftin birlikteliği 'reklam aşkı' olarak nitelendirilmiş, Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir ile ilişkisi karşılığında 5 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.İlişkileriyle ilgili çıkan iddiaları yalanlayan aşıklar, duygusal bir video ile söylentilere cevap vermişti.MEYHANEDELERPatronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, son olarak bir meyhanede birlikte vakit geçirirken görüntülendi. Bıyık bırakan Mert Demir'in yeni imajı dikkat çekti.Çiftin ayrıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Böylece ilişkilerine devam ettikleri ortaya çıkmış oldu.