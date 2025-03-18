Ceyda Ateş'ten Donald Trump sürprizi!

'Adını Feriha Koydum' dizisinde 'Hande' karakterine ünlenen oyuncu Ceyda Ateş, uzatmalı sevgilisi Buğra Toplusoy'la evlendikten sonra hem oyunculuğu bırakmış hemde Türkiye'yi terk etmişti. Ceyda Ateş, Amerika'ya taşınmıştı.Sosyal medyayı sık kullanan Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy, bugün yaptıkları paylaşımlarla gündeme geldi.Ünlü çiftin sosyal medyadaki paylaşımında Donald Trump sürprizi ilgi topladı.Çift paylaşımda, "ABD Başkanı Donald Trump'ın evindeki davetten fotolar. Sürpriz sonlu. 'Vanilla Ice' Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi" ifadelerini kullandı.