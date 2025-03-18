  • USD: 36,61 - 36,68
  • EURO: 39,88 - 39,95
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ceyda Ateş'ten Donald Trump sürprizi!

Sosyal medya hesabından Donald Trump'ı paylaşan Ceyda Ateş, gündem oldu.

Ekleme: 18.03.2025 - 09:38 Güncelleme: 18.03.2025 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
'Adını Feriha Koydum' dizisinde 'Hande' karakterine ünlenen oyuncu Ceyda Ateş, uzatmalı sevgilisi Buğra Toplusoy'la evlendikten sonra hem oyunculuğu bırakmış hemde Türkiye'yi terk etmişti. Ceyda Ateş, Amerika'ya taşınmıştı.

Sosyal medyayı sık kullanan Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy, bugün yaptıkları paylaşımlarla gündeme geldi.

Ceyda Ateş'ten Donald Trump sürprizi!

TRUMP'I GÖRDÜLER

Ünlü çiftin sosyal medyadaki paylaşımında Donald Trump sürprizi ilgi topladı.

Çift paylaşımda, "ABD Başkanı Donald Trump'ın evindeki davetten fotolar. Sürpriz sonlu. 'Vanilla Ice' Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Ceyda Ateş'ten Donald Trump sürprizi!
Devlet Bahçeli'den 'Çanakkale Zaferi' mesajı: Terörsüz Türkiye inşa edilecek
Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki!
Fahrettin Altun: Çanakkale ruhu bugün de milletimizin en büyük gücüdür
Bakan Tunç'tan açıkladı! Genel af olacak mı?
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan CHP'li Salıcı'ya 5 kuruşluk tazminat davası
Katil İsrail ateşkesi bozdu Gazze'de katliam yaptı! 300'den fazla Filistinli hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart mesajı! ‘Çanakkale ruhu, yolumuzu aydınlatmayı sürdürecektir’
1915 Çanakkale Köprüsü’nden 3 yılda yaklaşık 7 milyon araç geçti
CHP'de gündem İmamoğlu: Diploma iptal edilirse ne yapacağız toplantısı
Siyonist İsrail'den Gazze'ye hava saldırıları! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bakan Yerlikaya duyurdu! Suç örgütü liderlerine operasyon
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! 'Bana göre İmamoğlu lise mezunu'
Depremzedelere net mesaj! 'Evine kavuşmayan tek bir depremzede kalmayacak'
Türkiye’de Tıpta Yapay Zeka Dönemi: Doktorify ile Dijital Sağlık Devrimi Başlıyor!
Kızıldeniz’de tehlikeli tırmanış: Husilerden misilleme! ABD savaş gemisine çifte saldırı
CHP'li belediyeye ihale tepkisi! Keyfe keder iptalin bedeli 110 milyon lira: 5 bin 500 öğrenciyi susuz bıraktı
KKTC'de tarihi karar! Ortaokullarda uygulanan başörtüsü yasağını kaldıracak yeni adım
Kuzey Makedonya’daki gece kulübü faciasında yeni detaylar
Siyonist zulme isyan büyüyor! Binlerce kişi ABD sokaklarında eylem yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: 145 bin 639 Suriyeli ülkesine döndü
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Windows 11 kullanıcıları şaşkına döndü! Sevilen uygulama kaldırıldı

Windows 11 kullanıcıları şaşkına döndü! Sevilen uygulama kaldırıldı

Bayramdan sonra değişecek! ATM sistemlerinde yeni dönem

Bayramdan sonra değişecek! ATM sistemlerinde yeni dönem

Alzheimer hastalarına umut ışığı! İki baharat hastalığın seyrini değiştirebilir

Alzheimer hastalarına umut ışığı! İki baharat hastalığın seyrini değiştirebilir

James Webb tespit etti! Kara deliğin içinde yaşıyor olabiliriz

James Webb tespit etti! Kara deliğin içinde yaşıyor olabiliriz

Samsung, One UI 7 tarihini açıkladı: İşte güncellemeyi alacak ilk modeller

Samsung, One UI 7 tarihini açıkladı: İşte güncellemeyi alacak ilk modeller