Hayranlarını korkutan haber!

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'da rol alan Aras Bulut İynemli'nin sette kaza geçirdiği ve ameliyat olduğu öğrenildi. Oyuncu son durumuna ilişkin sosyal medyadan bilgi verdi.

Aras Bulut İynemli, hayranlarını korkuttu.'Deha' dizisinin çekimlerinde ayağı burkulan Aras Bulut İynemli, acı içinde yerde kaldı.Hastaneye kaldırılan oyuncunun ayağında kırık saptandı.Acil ameliyata alınan İynemli'nin operasyonu başarıyla gerçekleştirildi.Ünlü oyuncu, basına yansıyan haberler sonrasında hastaneden fotoğrafını paylaşarak; "Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim." dedi.