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Beyaz Gazete
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Ceylan Ertem tartışmanın filini ateşledi

Şarkıcı Ceylan Ertem, sosyal medya üzerinden Hadise ve İrem Derici'nin sahne performanslarını eleştiren bir paylaşım yaptı.

Ekleme: 17.03.2025 - 09:51 Güncelleme: 17.03.2025 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
Sanat camiasında ortalık karıştı.

Bu sefer kadın şarkıcılar arasında sahne performansı üzerinden laf atma dalaşı başladı.

Ceylan Ertem'in Hadise ile İrem Derici'nin sahne performanslarına yönelik yaptığı eleştiriler gündem oldu.

'UZUN SÜRELİ BİR EMEK VERMEK GEREKİYOR GALİBA'

Ceylan Ertem, sosyal medya üzerinden 'Dans edemediğimizi, dans ederken şarkı söyleyemediğimizi kabul etsek mi acaba? Ya da çok iyi çalışmak lazım, uzun süreli bir emek vermek gerekiyor galiba.

Konunun ehli koreograf arkadaşlar, bedenimize, şarkımıza, sahnemize uygun tatlı koreografiler üretebilir belki. Çünkü şu izlediklerim müsamerece çok. Benim fikrim tabii, naçizane.' ifadelerini kullandı.

İREM DERİCİ'DEN CEVAP GELDİ

İrem Derici, Ertem'in açıklamalarının ardından sessizliğini bozdu.

Derici, 'Ceylan Türküsev, pejmürde ablam, sen yıllardır şarkı söylemiyorsun, nöbet geçirir gibi öğürüyorsun, biz bir şey diyor muyuz?' ifadelerini kullandı.

'BENİMLE BAŞA ÇIKAMAYACAĞINIZI KABUL EDİN'

Daha sonra bir paylaşım daha yapan İrem Derici, 'Gündeme gelmek isteyen ya bana ya Hadise'ye sarar. Gidin iş güç yapın.' dedi.

37 yaşındaki Derici, 'Allah aşkına bana bulaşmayın, benimle başa çıkamayacağınızı kabul edin... İrem Derici'ye baş edemezsiniz.' diyerek sözlerini tamamladı.

Ceylan Ertem tartışmanın filini ateşledi

Ceylan Ertem tartışmanın filini ateşledi

Ceylan Ertem tartışmanın filini ateşledi

Ceylan Ertem tartışmanın filini ateşledi
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