Bir dizi aşkı daha gerçek oldu!

Final yapma kararı alan Sandık Kokusu dizisinde Ayça karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade ile Hakan karakterini canlandıran Pamir Pekin'in uzun zamandır aşk yaşadıkları iddia ediliyordu. Ancak ikili bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyordu.İkinci sezonu yayınlayan diziye bu sezon katılan Cavadzade ve Pekin, dizide de iki sevgiliye hayat veriyordu.Sonunda beklenen aşk ilanı Pamir Pekin'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Pekin, Nesrin Cavadzade ile aşk dolu karelerini paylaştı. Bu paylaşım çiftin hayranlarını sevindirirken, ikili sosyal medyada gündem oldu.